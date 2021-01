Brief 1 ’Alfa of beta stapt niet in slangenkuil’

Prof. Dr. Ir. G. Berkhout geeft aan dat Nederland een zakenkabinet nodig heeft om in ons land ’orde op zaken’ te stellen. F. Habers gelooft er niet in.

Hij rept over alfa’s en beta’s die specifieke kwaliteiten bezitten om ons land te besturen. Het belangrijkste vergeet hij echter en dat is de factor geld. Met onze zogewenste Balkenendenorm is er geen weldenkende alfa of beta die in de politieke slangenkuil wil stappen. Daar zijn de alfa’s en beta’s toch zeker gewoon te slim voor?

F. Habers

Emmeloord

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven