Nee, nee en nog eens nee. Afblijven! ’Wandelen steeds populairder’, luidt het nieuws. ’Ook jongeren trekken vaker de wandelschoenen aan’. O nee. Wandelen is hip en dat wil ik niet. Wandelen mag niet hip zijn. Wandelen is de laatste vrijetijdsbesteding die nog echt van ons alleen is.