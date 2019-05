Zouden we het weer zo doen?

CDA-politicus Elco Brinkman pleitte vrijdag om ons stelsel van sociale zekerheid flink te versoberen. Volgens hem zouden we opnieuw moeten kijken naar zaken als kinderbijslag, de AOW en de Ziektewet. Ooit opgezet omdat mensen in armoede belanden als ze kinderen krijgen, weinig of geen pensioen hebben of ziek worden. Brinkman vraagt zich af of ons sociale stelsel nog past in de huidige tijd en of we het niet zouden moeten herzien.