’Opkomst kiezers erg laag’

Tijdens het laatste referendum was ’links’ heel stellig: de marginale meerderheid zou eigenlijk reden moeten zijn om het geheel gewoon af te wijzen vanwege zo’n ’magere’ opkomst. En nu hebben we dus de resultaten van de Europese verkiezingen; de PvdA is de grote "winnaar" (maar liefst 1 zetel meer dan de PVV).

Volgens de uitslagen was de gemiddelde opkomst in heel Europa nauwelijks meer dan 51%. Waarom is een 51 procent opkomst nu wel genoeg voor een feestje en waarom was 53 procent destijds bij het referendum genoeg om protest aan te tekenen? Alleen maar omdat het niet naar wens ging? Hou me ten goede: ik gun de PvdA hun ’overwinning’. Temeer omdat ik een van de niet-stemmers ben. Maar ik vind de hypocrisie, zo komt dat althans op mij over, toch wel enigszins opvallend.

P. Looyenga, Wageningen

