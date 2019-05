’Stem voor gevestigde orde’

Dus nog meer bemoeienis en regelgeving. Het viel mij op hoeveel jonge mensen er bij de PvdA-bijeenkomst op de foto in De Telegraaf stonden. Je zou toch verwachten dat de nieuwe generatie niet op de gevestigde elite zit te wachten. Ik had van deze groep kiezers een heldere keuze verwacht: ben je tegen de EU, dan stem je op Forum voor Democratie, ben je voor de EU, dan stem je op Volt. Kennelijk is deze generatie conservatiever dan gedacht.

Kees Rakers, Hoofddorp

