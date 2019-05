Brief 1 ’Timmermans zorgde voor zege’

De PvdA verheugt zich op het feit dat zij door de Nederlandse kiezers met zes zetels in het Europese parlement de grootste van alle partijen zijn geworden. Maar of de PvdA ook bij de landelijke verkiezingen zo goed gat scoren, moet later nog eens blijken. Veel kiezers, ook van andere partijen, hebben nu gestemd op de persoon Frans Timmerman en niet op de PvdA. Als hij lid was geweest van de PvdD dan zou deze partij de overwinning hebben behaald. Zijn persoonlijke inzet heeft voor deze grote overwinning gezorgd.

Frank Boon, Den Helder

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: