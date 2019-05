’Levenslang stadionverbod raddraaiers’

Het zoveelste liederlijke gedrag van voetbal'supporters'. Er komt maar geen eind aan. Vervolging en bestraffing is minimaal. Het enige antwoord van de club is vaak een stadionverbod. Slechts voor bepaalde tijd. Dat helpt dus niet! Dat moet dus duidelijk ánders. Iemand die zich in een voetbalstadion zodanig gedraagd, dat hij een stadionverbod aan zijn broek krijgt moet een levenslange ontzegging krijgen. En voor álle voetbalstadions! We hebben al te veel getolereerd. Genoeg is genoeg.

Jan Muijs, Tilburg