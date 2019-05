Kinderbijslag antiek

Kinderbijslag is allang niet meer van deze tijd. Daarvoor in de plaats zouden kinderen tot een bepaald bedrag zwemles, muziekles of cursussen en dergelijke moeten kunnen volgen of lid van een sportvereniging moeten kunnen worden. Dit alles komt direct ten goede aan het kind zelf en later hopelijk ook aan de gemeenschap.

M.L. Uittenbogaard,

Berkel en Rodenrijs