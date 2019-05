’Vuist tegen verkeersaso’s’

Eindelijk een goede oplossing voor de ’hufters’ die een rood kruis op de snelweg negeren. Het is nog wel een proef maar ik hoop van ganser harte dat er in de toekomst flink gehandhaafd gaat worden. Afgelopen zaterdag reed ik op de A4 en als je dan ziet hoe er ter hoogte van Schiphol vele automobilisten het rode kruis voor lief laten, dan vraag ik me af of die mensen geen benul hebben van wat ze kunnen aanrichten. Ze kunnen bijvoorbeeld een wegwerker het ziekenhuis inrijden of erger nog, doodrijden met zo’n domme actie.

Ronald Kranenburg, Lisse