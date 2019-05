’Overdreven hysterie om paar wolven’

In seizoen 2007/2008 waren dat er 19.475 volgens de Nederlandse Jagersvereniging. Daarnaast weten we dat als je je kippen of ganzen niet goed beschermt de vos deze dieren als prooi verschalkt.

We hebben nu een handjevol wolven in Nederland en de hysterie om het dier is groot. Het is een naar gezicht als een wolf zich vergrijpt aan een schaap maar dat is het ook als je ziet hoe de vos een gans grijpt. Als je goede voorzorgsmaatregelen neemt kun je een hoop narigheid voorkomen. Zo ook met de wolf. Dat kost geld. Onlangs was er een documentaire op tv over wolven bij onze oosterburen. Indrukwekkend waren de opnamen van een wolf die op een paar meter afstand langs een schapenwei liep. Hij taalde niet naar die schapen omdat hij die schapen met elektriciteit associeerde. Laten we stoppen met dat gekrakeel over wolven en respect opbrengen voor dat dier wat hier eerst is uitgeroeid en nu weer terugkomt.

Hans Hartkamp, Gorssel