’Drugs niet legaliseren, maar harder bestrijden’

Jan Blaauw voorspelde in 1980 een ’narcotica-orkaan’. Inmiddels zijn politie-invallen in drugspanden dagelijkse kost. Ⓒ ERALD VAN DER AA

Het kabinet wil via een experiment wiet telen onder staatstoezicht. Daarmee moet inzichtelijk worden of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Een rampzalig idee, vindt Jan Blaauw. „Legaliseren is uiteindelijk capituleren voor de drugshandel.”