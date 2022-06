Brief 2 ’Uitstoot Nederlandse kolencentrales stelt weinig voor’

Dit is een streven. 80% van de elektriciteitsbehoefte komt van tientallen kolencentrales. Hoe kan het zijn dat dit kabinet volledig in paniek raakt als onze 3 kolencentrales weer volledig moeten draaien. Ik begrijp de paniek, want zo wordt het moeilijk om onze boeren uit te leggen dat een koe niet meer in de wei mag lopen, want anders kunnen we in dit land het klimaat in Europa en de wereld niet redden.

B.Sterk,

Nederhorst den Berg

