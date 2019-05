’Peuken op straat milieuvervuiling’

Er wordt geprotesteerd voor klimaat en milieu. We mogen niet meer roken, bijna nergens meer, maar niemand vertelt hoe slecht al die peuken op straat voor het milieu zijn. Vroeger kwamen die peuken nog wel ergens in asbakken terecht of in een vuilnisbak of zo, maar tegenwoordig worden ze op straat gesmeten voordat ze het station opstappen. Duizenden peuken komen op de grond terecht en vervuilen de straten en het milieu. En dit was nog maar één station.

Betty Stolker, Schiedam