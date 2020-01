Ik lees in de krant dat de bouw nog twee jaar zal stilstaan. Groei van de bouw zit er door de stikstof- en PFAS-crisis niet in. Jarenlang de ogen sluiten voor deze problematiek leidt tot grote woningnood in Nederland.

Veel van de mensen die zoeken naar een betaalbare woning kunnen het wel schudden. Want ingrijpen in de markt, zodat er alleen nog maar betaalbare woningen worden gebouwd, doet dit kabinet niet. Het liberalisme is heilig. De bouwvergunningen gaan vooral dus naar de duurdere sector.

Het is kenmerkend voor het beleid van Rutte en consorten. Liberalisme: vooral zo lang mogelijk de andere kant op kijken als er problemen zijn of aan lijken te komen. Zie de problemen in het onderwijs, zorg, politie, groningen, jeugdzorg, belastingdienst etc.

Dank je wel Rutte.

Dolf Ahsmann