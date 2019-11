’We verkwanselen de Nederlandse taal’

Met Nederlands kom je in veel horecazaken niet ver als je iets wilt bestellen. Of verkoeling zoekt op een zomerse dag. Ⓒ Ronald Bakker

Onze toevlucht tot het Engels loopt de spuigaten uit. Dat schrijft een groep schrijvers, journalisten, juristen, vertalers, wetenschappers, een ondernemer en een muzikant in het pamflet Against English. Het Nederlands verslonst, vinden ze. Historicus Niek Pas is een van hen.