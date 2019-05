VVD wil nu zuinig zijn op talent

Het waren de jaren negentig. De VVD was een spil in het landsbestuur, omdat na de kabinetten-Lubbers een periode aanbrak zonder het CDA in de regering. Partijleider Frits Bolkestein vroeg een pen aan zijn assistent, toen hij de kandidatenlijst voor het parlement onder ogen kreeg. Een aantal namen werd resoluut doorgekrast. „Waarom doe je dat nou?”, vroeg zijn assistent verbaasd. Bolkestein antwoordde afgemeten „Ja, van hen krijg ik alleen maar lást.” Hoppa, daar ging weer een streep. Weg kandidaat.