’Staking gaat iedereen aan’

Ondanks dit heeft een rechter bepaald dat er toch elk kwartier een trein moet rijden van Amsterdam naar Schiphol. Hoe zit het dan met de rest van Nederland? Moeten alle inwoners van andere plaatsen dan eerst met de auto naar onze hoofdstad reizen, waar deze toch al niet gewenst is, om Schiphol te bereiken?Of wonen er in de hoofdstad soms veel GroenLinks-stemmers, die toch even weg moeten met het vliegtuig tijdens het lange Hemelvaart-weekeinde? Het zal wel een Amsterdamse rechter zijn.

Jil Kooijman, Lelystad

