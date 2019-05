Brief 2 ’Samenleving wordt gestraft’

Het is daarom niet reëel dat er wordt gestaakt met als gevolg dat de gehele samenleving nogmaals wordt gestraft en er grote problemen ontstaan om te reizen. Wanneer je denkt dat je onrecht is of wordt aangedaan moet je dit oplossen op de plek waar de mogelijkheid bestaat om verandering tot stand te brengen en dat doe je niet door anderen te duperen.

Peter Borst, Beverwijk

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: