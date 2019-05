’Verspreking bevinkje zegt veel’

Zou minister Koolmees niet per ongeluk het woord 'pensioentje' kunnen laten vallen? Of kunnen spreken van 'een jaartje extra werken' ? Zou minister Dekker het niet kunnen hebben over 'een foutje bij de risicoinschatting van tbs’ers'? En wat te denken van minister Hoekstra die het zo maar zou kunnen hebben over 'een ongelukje bij het berekenen van de hoogte van de energiebelasting'.

Minister Blok zei letterlijk dat zijn wereldvreemde uitspraken over failed state bedoeld waren om een discussie te prikkelen. Later had hij een beetje spijt. In de ogen van dit kabinet lijken de problemen rondom betaalbare woningen wellicht een onvolkomenheidje van de het huisvestingsbeleid. En sprak Rutte zelf niet over een krasje toen hij bakzeil haalde over het onderwerp dividendbelasting?

Een ding is wel duidelijk geworden. De afstand van dit kabinet tot de Nederlanders is wel heel groot.

Dolf Ahsmann