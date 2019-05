’Vuurwerkverbod nodig’

Vuurwerk vervuilt de atmosfeer door het verbranden van o.a. natrium, kalium, koper, strontium en magnesium. We vinden nu nog afvalproducten van de jaarwisseling. En de belasting van de hulpdiensten accepteren we als normaal. Is vuurwerkverkoop belangrijker?

Nico Huppen,

Egmond a/d Hoef