Vakbond heeft geen oog voor zzp’ers

Bravo! Jullie hebben het voor elkaar gekregen het hele land plat te leggen. Dit alles aangejaagd door een organisatie die ontstaan is in de 19e eeuw en wiens bestaansgronden inmiddels volstrekt achterhaald zijn.

De enige redenen waarom de vakbeweging, want daar hebben we het over, jullie zo hard aanmoedigt, zijn het aan het werk houden van hun eigen staf en het dienen van hun politieke dwarsverbanden.

Vroeger hadden vakbondslieden de mond vol van solidariteit. Die solidariteit is nu kennelijk ver te zoeken. Want jullie vergeten voor het gemak dat een heel groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking tegenwoordig bestaat uit zzp’ers. Iets waar jullie stakingsgoeroes van de bonden voor het gemak maar overheen stappen, zoals zij ook over het bestaan van allerlei andere groepen die zwaar gedupeerd worden heenstappen.

Ikzelf ben zo’n zzp’er en dat is overigens geen keuze. Ik moet keihard werken en ben vaak van goed openbaar vervoer afhankelijk. Van het uberhaupt ontvangen van een pensioen kan ik slechts dromen en ik zal, deo volente, tot op hoge leeftijd moeten doorwerken.

Vakantiegeld; wat is dat? Een arbeidsongeschiktsheidverzekering; laat me niet lachen, inkomenszekerheid; nooit van gehoord, en ook alle andere voordelen die jullie hebben, al dan niet geregeld in een cao, zijn voor mij en heel erg veel anderen niet weggelegd.

Ik heb vandaag niet kunnen werken. Dat kost me best veel geld en ik denk dat de diverse vakbonds bobo’s (hoeveel keer modaal verdienen die?) de slappe lach zullen krijgen wanneer ik ter compensatie een beroep doe op de stakingskas.

Voor de duidelijkheid; ik ben geenszins tegen organisaties die opkomen voor de belangen van werknemers, ik ben alleen van mening dat de manier waarop dat nu gebeurt, echt niet meer van deze tijd is.

W. Siegers