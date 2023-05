’Ronaldo en Messi geven slecht voorbeeld’

Het salaris van 200 miljoen euro dat Ronaldo in de zandbak Saoedi-Arabië verdient, is buiten alle proporties. Maar naar verluidt, vertrekt Messi ook naar een club in Saoedi-Arabië en zal hij het lieve sommetje van een miljoen euro per dag gaan verdienen.

Dit is een fraai staaltje van ’sportwashing’, maar tekent ook het verderf van het voetbal. Messi is al toeristisch ambassadeur van Saoedi-Arabië, een land dat op grote schaal de mensenrechten schendt. Dat Ronaldo en Messi uitgerekend hier gaan afbouwen, zegt mij genoeg over de moraal van deze heren. Prima voetballers, maar een slecht voorbeeld voor de jeugd en de (voetbal)wereld.

Bas Overmars, Amsterdam