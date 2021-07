’Liever staatsbezoek met trein’

Premium Ondernemen

Maandabonnement op boormachine, poffertjespan en speaker

We hebben allemaal wel eens een boormachine nodig, maar vaak niet meer dan een paar keer per jaar. Heel wat boormachines liggen daarom te verstoffen in een kast of schuurtje. Waarom zou je al die huis-tuin-en-keukenspullen niet als een abonnement op Netflix of Spotify kunnen huren?