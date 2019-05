’Regelingen voor de ruimte’

Het betreft een project van het bedrijf Starlink dat met toestemming van de VS in totaal zo'n 1500 satelieten op 550 km boven het aardoppervlak zal laten cirkelen. De plannen zijn om uiteindelijk 11.000 satellieten te lanceren om een dekkend internetwerk te verkrijgen. Nu al is er sinds het begin van de ruimtevaart een gigantische berg afval die in de ruimte rondom de aarde zweeft. Als er nu geen richtlijnen komen voor het opruimen en vernietigen van ruimteafval zal deze vervuiling tot een ramp kunnen leiden.

F.H. van den Berg,

Heemstede