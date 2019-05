’Duitsers kunnen wel autorijden’

Regelmatig wordt er een wegwerker doodgereden omdat we de 21 borden, de knipperende lichten, de rode kruizen, etc. op de weg niet hebben gezien. Links rijden een is nationale hobby, gevoed door de angst dat als je naar rechts zou gaan er door de andere weggebruikers niet meer tussen gelaten gaat worden. Niks zo leuk om gaten dicht te rijden. Ik eerst en val jij maar lekker dood.

Hoe anders is het in Duitsland. Mensen geven elkaar de ruimte. Kijken regelmatig in hun achteruitkijkspiegel en zijn wél in staat om snelheid en afstand in te schatten. Daar mag je ook op grote stukken hard rijden omdat de Duitsers weten hoe je daar mee om moet gaan. Duitsers zijn hoffelijk en professioneel achter het stuur. Autorijden is daar een serieuze aangelegenheid. Men is zich daar bewust dat het een moordwapen kan zijn. De rijopleiding is er streng. Een slipcursus-instructeur die ik sprak vatte het mooi samen: „In Duitsland leer je autorijden. In Nederland een rijbewijs halen.”

Aldo de Beunje, Tilburg