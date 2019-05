’Leven nabestaanden Anne ondraaglijk’

Ⓒ ANP

Michael P. is alweer in het nieuws en wel omdat hij het niet eens is met de 28 jaar gevangenisstraf die hij zou moeten uitzitten. Het is teveel vindt hij, maar het is niet erg, dat nabestaanden van Anne levenslang hebben. Erger nog, hun leven is naar de Filistijnen. Nooit zal het meer zijn, zoals het was, stelt Henny Iseger.