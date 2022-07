Premium Het beste van De Telegraaf

Fossielvrije wereld is heilig voor Kaag

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Als je het World Economic Forum (WEF) ter sprake brengt, roep je ellende over jezelf af. Je wordt dan door het „Kommentariat” omschreven als een complotgek, een fascist, een Jodenhater, klimaatontkenner. Dat Kommentariat lacht je uit wanneer je beweert dat het gedachtegoed van The Great Reset echt bestaat: dat is namelijk een pamflet dat door het WEF zelf is gepubliceerd. Maar de leden van het Kommentariat zeggen dat je ogen liegen wanneer je in het pamflet leest dat het WEF onze samenlevingen structureel wil veranderen.