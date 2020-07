De discussies over kernenergie en over genetische modificatie lijken op elkaar. Genetische modificatie is het gericht aanbrengen van een verandering in het dna van een plant of dier of mens. De voorstanders zijn vooruitgangsdenkers die met praktische argumenten aankomen; bij de tegenstanders bespeur je vaak een openlijk of soms impliciet religieus bezwaar. Geen genetische modificatie, want dan ben je voor God aan het spelen.