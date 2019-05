Wordt er met twee maten gemeten?

Dit terwijl deze een toegestane demonstratie (waar je het wel of niet mee eens kan zijn) met geweld (vier agenten gewond) hebben tegengehouden. Dit terwijl de blokkeerfriezen, die geen geweld gebruikt hebben, direct door het OM werden vervolgd.

Wordt er dan in Nederland met twee maten gemeten of hebben we te maken met een laf OM dat geen maatregelen durft te nemen omdat het hier moslims betreft?

Peter Dumoulin, Heeze-Leende