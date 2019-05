Brief 3: ’Vervolgen past niet bij wegkijken’

Dit zou namelijk totaal niet passen in de wegkijkcultuur van de linkse politiek, die het gedrag van deze vaak tweede of derde generatie moslims vooral met de mantel der liefde wil bedekken.

Van de zo gewenste integratie is bij deze in Nederland geboren moslimgroep helemaal niets te merken. Een verontrustende ontwikkeling die in de toekomst voor nog veel meer problemen gaat zorgen.

Jan Pronk, Beverwijk

