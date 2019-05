Brief 2: ’Tijd voor een poetsbeurt binnen OM’

Het is het totale failliet van de rechtspraak en zorgt voor meer polarisatie in de samenleving. Het wordt hoog tijd voor een totale ‘poetsbeurt’ binnen het OM waarbij zowel rechters als anderen vervangen moeten worden door mensen die objectief en met levenservaring in de samenleving staan.

Etienne MJM Hendrickx

