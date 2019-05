Zorgen om intolerante opstelling

Toen ik vijfentwintig jaar geleden in Amsterdam een groepje jonge Marokkanen aansprak op hun gedrag, vanwege hun opmerkingen en benadering van een jonge blonde meid in een kort broekje die voorbij fietste, bleek uit hun reactie dat ze alle drie erkenden en begrepen dat hun gedrag en taalgebruik niet acceptabel waren.

Hoe anders is het vijfentwintig jaar later. Niet gehinderd door enige blijk van fatsoen of respect worden jonge vrouwen, wanneer zij zomers gekleed gaan, met regelmaat uitgemaakt voor hoer of slet. Dit gedrag toont aan hoe groot de afstand van sommige jongeren is tot onze samenleving en staat haaks op het integratie-ideaal zoals dat wordt nagestreefd door menig politicus. Maar nog zorgelijker is de constatering dat haast niemand op straat zich geroepen voelt om deze jongeren op hun gedrag aan te spreken. Blijkbaar pikken we het gewoon.

Ondertussen wordt in Duitsland joden afgeraden om met een keppeltje op straat te lopen voor hun eigen veiligheid. Het antisemitisme groeit daar, maar dat zou hier ook kunnen gebeuren. Ben ik nou de enige die zich hier druk om maakt?

M. van Zeist, Apeldoorn