Uitslag Stelling: Tijd voor een andere wind

Slechts 12 procent is tevreden dat Rutte nog steeds leider van ons land is. „Zeker gezien de crisis in Europa is het goed dat hij er momenteel nog zit. Een beetje ervaring kan nu geen kwaad”, meent een respondent. Een ander noemt Rutte ’een stabiele factor voor Nederland’.

Tegenstemmers vinden dat er in de periode Rutte veel fout is gegaan. „Marktwerking in de zorg, toeslagenaffaire, afwikkeling schade Groningen, bezuinigingen bij defensie, Box 3 diefstal...” , somt iemand op. Een ander komt met het verwijt dat onder Rutte het land ’kapot is bezuinigd’. Daarnaast vindt een aantal respondenten dat het hem ontbreekt aan leiderschap. .„Juist in deze polariserende tijden hebben we een sterke leider hard nodig. Hij houdt zich te afzijdig en denkt niet vooruit.”

Slechts 22 procent geeft Rutte een voldoende voor zijn twaalf jaar premierschap. „Waar gewerkt wordt, vallen spaanders, ook bij hem, maar die wegen niet op tegen het jarenlange vertrouwen in hem en wat hij voor Nederland gedaan heeft”, prijst een van hen. Een andere respondent schrijft: „Hij heeft het land de afgelopen jaren door moeilijke tijden heen geloodst en dat vind ik een compliment waard.” Weer een ander noemt hem vriendelijk en een goede gesprekspartner. „Alleen dat gedrag van ’ik kan het me niet herinneren’, da’s hartstikke dom.”

Hoewel een op de vijf deelnemers vindt dat Rutte trots mag zijn op zijn record als langstzittende premier, geeft deze ’mijlpaal’ voor anderen juist aan dat er wat moet veranderen. „Net als in elke andere democratie zou in Nederland een leider maar een beperkte zitting van maximaal twee of drie termijnen behoren te hebben. Dat hoort in de grondwet verankerd te worden.”

Meer dan 90 procent vindt dat het premierschap van Rutte sinds zijn aantreden in 2009 aan glans heeft verloren. „De eerste periode is het goed gegaan, maar de laatste jaren heeft hij de zaak verslonst. Zijn ziel en zaligheid verkocht aan links om maar op het pluche te blijven zitten”, reageert iemand. Een ander vindt Rutte ongeloofwaardig geworden. „Beloften die niet werden nagekomen, overal brand maar nergens daadkracht”, is zijn kritiek.

De overgrote meerderheid vindt het dan ook tijd dat Rutte plaats gaat maken voor iemand anders.

„Rutte is een goede premier maar hij heeft zijn tijd wel gehad”, meent een respondent. „Hij komt te vaak negatief in het nieuws. Het probleem is dat er geen opvolger is van hetzelfde kaliber. Maar ik geef het je ook te doen. Nederland is geen makkelijk te besturen land. En tot nu toe heeft Rutte de boel bij elkaar weten te houden.”

Dat het moeilijk is om voor Rutte een geschikte opvolger te vinden daar is ruim de helft van de stellingdeelnemers het mee eens. „De enige die nog geschikt is voor het premierschap is Pieter Omtzigt”, vindt een respondent.

Rutte zelf zegt nog lang niet te willen stoppen en sluit een Rutte V niet uit. Bijna driekwart ziet dat er niet van komen. En hoopt ook van niet. „Bespaar me Rutte V”, zegt iemand. „We rennen van crisis naar crisis en niets wordt opgelost. Tijd voor wat anders.”