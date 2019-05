Uitslag stelling: ’Ongelijk salaris schande’

De vrouwen bij APG die evenveel ervaring en dezelfde functie hebben als mannelijke collega’s krijgen een salarisverhoging.

Bijna alle deelnemers vinden het oneerlijk dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Maar een kwart denkt dat vrouwen die minder salaris krijgen dan hun mannelijke collega’s, dat aan zichzelf te danken hebben. ,,Het is van de gekke dat gelijk opgeleiden, met dezelfde taakomschrijving niet hetzelfde verdienen”, zo reageert één van hen. Deze respondent pleit voor het verplicht stellen van het dichten van de loonkloof. Maar een tegenstander brengt hiertegen in: ,,Ieder bedrijf moet vrij zijn om deze zaken zelf te regelen. En als je als werknemer wordt onderbetaald, dan moet je daar zelf wat aan doen in plaats van dat te laten regelen door de overheid.”

Iets meer deelnemers – een derde - denken dat de loonkloof komt doordat vrouwen minder goed kunnen onderhandelen dan mannen. ,,Ik zie vaak dat vrouwen die meer en zelfs beter werken, toch minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s. Mannen onderhandelen dat nou eenmaal beter uit”, aldus één van hen. Deze voorstander van de stelling zou gelijke salarissen graag wettelijk geregeld zien. ,,Het moet controleerbaar zijn.” Maar een ander ziet dat juist liever niet: ,,Zorg dat vrouwen wat assertiever worden.”

Een deel van de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt veroorzaakt doordat vrouwen vaker in slechter betaalde beroepen werken, zoals de zorg en het onderwijs. De meesten vinden dat daaraan iets gedaan moet worden. „Één van hen vindt dat de overheid daarbij boter op het hoofd heeft. ,,Vrouwen zijn de verliezers. Kijk in de zorg en het onderwijs. Allemaal hoogopgeleid personeel dat keihard wordt onderbetaald omdat de status van een beroep afneemt als de meerderheid van de werknemers een vrouw is. Dat is pure discriminatie die wordt gefaciliteerd door de overheid.”

Een andere oorzaak van het salarisverschil is dat vrouwen er door het zorgen en baren van kinderen een tijdje ’uit’ zijn. De meesten vinden dan dat vrouwen die in verwachting zijn niet ook een gelijke beloning kunnen eisen. Een overduidelijke tegenstander hiervan: ,,Vrouwen hebben vaak de mooiste baantjes, deeltijdwerk en zwangerschapsverlof. En dan willen ze nog evenveel verdienen als mannen? En wij maar dag en nacht ploeteren voor hun bedrijf.”

Dat vijf procent van de loonkloof niet is te verklaren, verbaast een meerderheid van de respondenten niet. Driekwart van hen vindt dat er zeker iets gedaan moet worden aan dit onverklaarbare verschil. ,,Het blijft een raadsel in deze wereld waarin iedereen evenveel kansen heeft. Waarschijnlijk is hier sprake van regelrechte discriminatie van vrouwen.” Een ander: „Discriminatie is strafbaar, maar dit onrecht wordt niet aangepakt.”

De oppositie heeft een wetsvoorstel ingediend om bedrijven te verplichten aan te tonen dat ze mannen en vrouwen in gelijke functies en met gelijke ervaring hetzelfde betalen. Dat vindt bijna twee derde van de stemmers een goed idee.