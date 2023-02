Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian De politieke islam en het shariaregime in Iran zijn failliet

Door Afshin Ellian Kopieer naar clipboard

De ayatollahs verkeren in een benarde positie. Volgens de laatste peilingen van Gamaan (verbonden aan de Universiteit van Tilburg) wil 81 procent van de Iraanse bevolking geen islamitische republiek. Ook vindt 67 procent van de Iraniërs ’een door religieus recht beheerst systeem’ tamelijk slecht of zeer slecht en bovendien vindt 88 procent een seculiere democratie tamelijk goed of zeer goed. De meerderheid van de bevolking wil een seculiere democratie. De politieke islam en het shariaregime in Iran zijn failliet.