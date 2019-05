’Wij houden de NAVO voor de gek’

Het is een schande dat al tientallen jaren opeenvolgende Nederlandse regeringen overal geld voor hebben, behalve voor een serieuze en afdoende bescherming van ons land, van onze burgers en voor onze manier van leven. Wij mogen Trump dan misschien uitnodigen om in Terneuzen de herdenking van de Slag om de Schelde te herdenken, maar als relatief rijk en welvarend land tonen we werkelijk geen enkel respect voor hen die destijds zijn gesneuveld voor de bevrijding van ons land, simpelweg omdat we het blijkbaar belangrijker vinden ons geld op een andere - en verkeerde - manier over de balk te gooien dan bij te dragen aan de bescherming van onszelf.

Dat we de extra uitgaven op dit moment niet eens zouden kunnen besteden omdat we nu te weinig mensen in de krijgsmacht hebben, is geen excuus. Want ook dit is het resultaat van jarenlang falend, naief en zwalkend beleid van een gebroken geweertje, waardoor ook nog eens veel kennis en ervaring is weggelopen uit ons leger.

Koop nu dan nieuwe spullen en vooral ook ruim voldoende reserveonderdelen zodat we niet alleen op papier over voldoende voer-, vaar- en vliegtuigen beschikken, maar dat alles wat we hebben ook volledig inzetbaar is. Want ook daarmee houden we onszelf en de andere NAVO-landen al tientallen jaren voor de gek!

Peter van Ruiten, Nieuwegein