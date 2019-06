Tweeledige snelwegen tegen files

De problemen worden veroorzaakt door automobilisten die te hard rijden en daarom ook te laat remmen. Nu gaan de matrixborden automatisch aan als er een file ontstaat. Stel in de spits permanent een rijsnelheid van 50 of 70 km/u in, gecombineerd met variabele trajectcontrole. Verder moeten er meer dubbele snelwegen komen. Wanneer je een snelweg hebt van twee banen zonder opritten, plus een tweede snelweg (rondweg van de stad) met op- en afritten, dan stroom het verkeer beter door.

Dirk Hänschen,

Emmeloord