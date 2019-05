’Symboolpolitiek in Amsterdam’

Toen ik niet snel genoeg opzij ging werd ik agressief bejegend en vervolgens in elkaar geslagen. De eerste klap kwam niet van de agressieve scooterrijder, maar van een andere scooterrijder. Ons kent ons. Gelukkig was ik met mijn vriend en stopten er twee vrouwen om de agressievelingen tegen te houden. Toen ik aangifte wilde doen bij de politie werd mij verteld dat het scooterverbod gemeentebeleid is waarop zij niet kunnen handhaven. Tevens zijn ze onderbemand. Welke symboolpolitiek biedt de gemeente wanneer zij een verbod invoeren maar de politie niet kan handhaven? Amsterdam, het wordt tijd om te handhaven op het fietspad en de mensen te beschermen tegen dit tuig. Of ben ik genoodzaakt het recht in eigen hand te nemen?

M. Kippers