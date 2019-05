’Tegengif jodenhaat nodig’

Joden, die herkenbaar zijn aan het dragen van een keppeltje krijgen steeds meer te maken met beledigingen, vernielingen en geweld. Er is in de westerse wereld geen enkele Joodse instelling die niet streng moet worden bewaakt. Voorlichting geven, streng aanpakken en bestraffen: niets van dat alles helpt. Moeten we er dan maar mee proberen te leven? Nee, natuurlijk niet. Maar tot nog toe weet niemand hoe we antisemitisme moeten uitbannen.

Jan Muijs, Tilburg