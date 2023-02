Uitslag stelling: ’Jongeren terug in dienst’

De dienstplicht is in Nederland niet afgeschaft, maar sinds 1997 is er geen opkomstplicht. Volgens het gros van de stemmers moet de opkomstplicht terugkomen. Zowel een maatschappelijk- als militair dienstjaar kan namelijk een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, denkt men veelal. „In dienst is het een smeltkroes van culturen en sociale lagen en op het ogenblik is er juist zo een grote scheiding in de maatschappij”, weet een stemmer. Iemand gaat hierop door: „Helemaal niet verkeerd om arm en rijk met elkaar te confronteren. Zo leren jongeren ook eens hoe anderen leven. Heb zelf in dienst gezeten en het was een prachttijd.”

Naast een maatschappelijke en sociale functie van een verplichte diensttijd kan dit ook heel nuttig zijn voor de ontwikkeling van de jongeren zelf, denkt het gros. „De jongeren leren weer wat luisteren is en ze moeten doen wat hun opgedragen wordt. Ze leren samenwerken, goed voor hun mentaliteit”, zegt een deelnemer. Velen delen de goede herinneringen aan de diensttijd: „Zelf in dienst geweest. Je leert heel snel om te gaan met je maten, luisteren, niet ieder voor zich en sociale vaardigheden. Allemaal zaken die ontbreken in onze polariserende samenleving.” De meerderheid steunt het plan van Hoekstra om jongeren te laten kiezen tussen een maatschappelijke of militaire diensttijd. Een enthousiasteling: „Geweldig plan, wil je niet in militaire dienst dan kan je kiezen voor bijvoorbeeld de zorg. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Het zou de tekorten in de zorg en het onderwijs kunnen oplossen.” Voor de meerderheid is echter vooral de noodzaak van de militaire dienstplicht groter geworden sinds de oorlog in Oekraïne. De meerderheid denkt dan ook dat het herinvoeren van de opkomstplicht voor onder meer militaire dienst kan helpen tegen het personeelstekort bij de krijgsmacht. Ruim de helft verwacht dat meer jongeren zich zullen aanmelden bij de krijgsmacht na een verplicht dienstjaar.

Tegenstanders geloven hier niet in. Een stemmer: „Verplichten heeft geen zin. Het geld kan beter ingezet worden om gemotiveerde mensen aan te trekken. Dienstplicht trekt ongemotiveerden.” Anderen zien een dienstjaar vooral als vertraging in de loopbaan: „Dan duurt het nog langer voordat men met de carrière kan starten. Veel bedrijven hebben last van personeelstekort, niet alleen defensie. Dat los je hiermee niet op.”

Een ander tegengeluid: „Onze kinderen niet opleiden tot ’kanonnenvoer’ voor dit kabinet. Dienstplicht is niet meer van deze tijd. Toetreding tot een militaire functie moet vrijwillig blijven.” Een bezorgde ouder voegt toe: „Ik moet er niet aan denken dat mijn twee jongens het leger in moeten! Laat ze maar veilig studeren!”

Tegenstemmers zien meer in een vrijwillige maatschappelijke diensttijd: „Veel 18-jarigen hebben geen idee wat ze willen, dus geef een kijkje in de keuken in de zorg, het onderwijs, bij politie of brandweer. Door ze de keuze te geven krijg je ook gemotiveerde mensen voor de verschillende diensten en geen herrieschoppers.”