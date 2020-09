Uitslag stelling: ’Angst om machtshonger EU’

Volgens Von der Leyen is het Europese gezondheidsbeleid op dit moment te versplinterd om effectief te zijn. De meesten zijn echter geen fan van de EU. ,,Samenwerking lijkt mij prima, maar alleen als Brussel zich geen macht toeeigent”, zo reageert een respondent. Een andere criticus sneert: ,,Corona heeft juist pijnlijk duidelijk gemaakt dat de burger niets heeft aan de EU. De EU is er niet voor de burgers, de EU is er alleen maar voor zichzelf.”

Driekwart van de deelnemers denkt dat Nederland soevereiniteit zal inleveren als er een uniform(er) gezondheidsbeleid komt. ,,Onze soevereiniteit is al in gevaar, dus niet nog meer samenwerking in Europees verband”, vindt een EU-tegenstander. Iemand anders vreest dat de oproep van Von der Leyen een Paard van Troje is. ,,Brussel trekt straks onder het mom van gezondheidsbeleid alle macht naar zich toe.”

De EU-president pleitte voor een sterkere EMA (voor medicijnen) en een steviger ECDC (een Europese RIVM). Een meerderheid ziet dit juist niet zitten. Ook vinden de meesten het geen goed idee als de inkoop van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes Europees geregeld gaat worden. Een voorstander van samenwerking op deze gebieden zou het juist wel slim vinden. ,,Als we Europees medicijnen en hulpmiddelen gaan inkopen, dan zou dat de prijs behoorlijk kunnen drukken.” Maar een tegenstander meent: ,,Alles wat in Europees verband ondernomen gaat worden, leidt meer bureaucratie en tot veel hogere kosten.”

Iemand anders heeft ideeën over hoe het wel moet: ,,Het blijft me verbazen hoe egocentrisch de meeste landen werken. Neem het per land zelfstandig inkopen van vaccins: volstrekt belachelijk. Werk samen, onderzoek samen en verdeel middelen naar rato van inwonersaantal.”

Ondertussen is de eenheid in Europa wat betreft reismaatregelen ver te zoeken. Nederland ging deze week deels ’op rood’ voor België en Duitsland. Duitsers en Belgen die naar Noord- of Zuid-Holland zijn gereisd, moeten verplicht in quarantaine en een coronatest bij thuiskomst doen. Een krappe meerderheid van de stemmers vindt dit terecht. Iemand die de beslissing van België en Duitsland wel snapt: ,,Het is hier veel te soepel en te vrijblijvend.” Maar een ondernemer beklaagt zich: ,,Nederland is meer dan Amsterdam en Rotterdam waar het aantal besmettingen het hoogst is. Hier aan de kust krijgen wij alle annuleringen en dus inkomensverlies te verwerken.”

Een meerderheid van de respondenten vindt dat Europese landen onderling meer moeten overleggen welke landen er ’op slot’ gaan. Daarbij vinden ze dat er meer uniforme regels moeten komen voor hoe om te gaan met het coronavirus. Iemand merkt op: ,,Het hele idee van dat Europa is dat je vrij moet kunnen reizen. Op deze manier wordt dit onmogelijk. Alle landen doen maar wat hen goeddunkt.” Een deelnemer ziet het echter niet gebeuren dat er uniforme regels komen. ,,Zweden gaat echt het land niet in lockdown gooien, zoals Italië en Spanje dat doen. Elke regering weet het beter.”