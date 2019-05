’Geef mensen kans om door te werken’

Het lijkt soms wel of iedereen in Nederland zuchtend en steunend naar zijn of haar werk gaat en alsof iedereen in Nederland denkt dat, eenmaal met pensioen alles veel beter wordt. Zou dat niet ook kunnen tegenvallen? Vrijwilligerswerk gaan doen? What’s in a name, vrijwilligerswerk lijkt vaak minder ’vrijwillig’ dan een ’echte’ baan. Los hiervan vind ik dat het elke keer veranderen van de pensioenleeftijd voor niemand goed is.

Laat mensen met zware beroepen eerder gaan en geef mensen die het goed naar hun zin hebben, de kans door te werken. Als de levensverwachting straks 100 jaar is, lijkt het me een dure zaak om mensen met 66 plus met pensioen te sturen.

K. Spaan