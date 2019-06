Uitslag stelling: ’Joden moeten veilig zijn’

Aanleiding was de opmerking van de Duitse antisemitisme-bestrijder Felix Klein. Hij betoogde dat Joden het hoofddeksel niet overal meer moeten dragen omdat het te gevaarlijk zou zijn.

Een respondent vindt de uitspraak van Klein wel begrijpelijk. ,,Wat hij probeerde te zeggen, is dat je in bepaalde buurten beter niet met een keppeltje kunt rondlopen. Hij vond het ook niet prettig om te zeggen, maar het is gewoon de realiteit. Net als dat het niet slim is om in bepaalde buurten met een kort rokje te gaan lopen.”

De uitspraak veroorzaakte veel commotie in het Westen. De ophef vinden de meesten begrijpelijk. ,,Joden worden in toenemende mate aan hun lot overgelaten. Dus nu wordt gezegd dat ze hun keppeltje maar beter moeten opbergen omdat het te provocerend zou zijn. Dat vind ik schokkend”, aldus een deelnemer.

Een joodse binnenvaartschipper vertelt dat hij op zijn schip soms de Israëlische vlag strijkt. „We worden nageroepen, maar werden laatst ook bekogeld met stenen. We laten daarom de vlag achterwege als we door bepaalde delen van Nederland varen. Te gevaarlijk.”

De meesten denken niet dat het voor Joden in Duitsland gevaarlijker is om een keppeltje te dragen dan in Nederland. ,In Duitsland zoekt men antisemitisme altijd bij de neo-nazi’s. Maar het komt veel vaker uit de hoek van de moslims”, zo denkt een respondent te weten.

Desondanks vindt een minderheid dat je op bepaalde plekken in ons land beter niet met deze hoofdbedekking kunt rondlopen. „Het moet overal kunnen, behalve op plekken waar religieuze uitingen niet kunnen, zoals in openbare functies.” Een meerderheid vindt dat ook niet kunnen en vindt dat gelden voor zowel de hoofddoek als voor het keppeltje.

Een grote meerderheid vindt dat het antisemitisme in Nederland toeneemt. Ze vinden het voorstel van Gert-Jan Segers (CU) en Dilan Yesilgöz (VVD) voor een programma ter bestrijding van het antisemitisme dan ook zinnig, hoewel sommigen liever hard optreden tegen Jodenhaat zouden willen zien. ,,Het is een grof schandaal hoe ze in Nederland omgaan met Jodenhaat. Joden vertrekken. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het begrijpelijk, maar het is belachelijk.”

Een ander vraagt zich af of zo’n plan van aanpak wel werkt. ,,Leraren durven op scholen al geen lessen meer te geven over antisemitisme. Hoe moet dat dan?” Deze respondent pleit voor een lik-op-stuk beleid met lokagenten met keppeltjes, de daders meteen moeten oppakken. Een ander pleit voor de invoering van louter openbaar onderwijs, waardoor er geen islamitische scholen zijn die kinderen kunnen ophitsen tegen de Joden.

Het antisemitisme in heel Europa is een groeiend probleem, zo gelooft een overgrote meerderheid van de respondenten. Joden hebben volgens eveneens een grote meerderheid reden om zich niet veilig te voelen. „De Joden hebben een lange geschiedenis in Europa en door de verschrikkingen van de Holocaust zijn we verplicht om hen te beschermen.”