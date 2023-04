Ombudsman: Zorgeloos op reis

Het echtpaar gaat langer dan 8 maanden weg uit Nederland. Dan moet je je uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van je gemeente. Tijdens hun verblijf in het buitenland wil Kishan er wel voor zorgen dat ze belangrijke post van de overheid ontvangen. Hij wil geen problemen met zijn AOW of verzekeringen. Daarom gaat hij naar het loket van zijn gemeente om een briefadres aan te vragen.

De medewerker van de gemeente vertelt Kishan en Pooja dat zij maar voor acht maanden een briefadres krijgen. Maar dan blijven er nog vier maanden over. Natuurlijk gaat dat problemen opleveren. Hoe kunnen ze dat voorkomen? De medewerker van de gemeente laat Kishan weten dat ze echt niet meer voor hen kunnen doen.

Kishan begrijpt hier niks van. Hij wil juist alles netjes regelen maar de gemeente werkt niet mee. Hij belt met de Nationale ombudsman. Medewerker Ruud luistert met aandacht naar het verhaal van Kishan. Hij gaat aan de slag. Ruud belt met zijn contactpersoon van de gemeente. Hij vraagt hem om samen met Kishan en Pooja te kijken wat er wel mogelijk is binnen de regels van de gemeente. De contactpersoon laat Ruud weten dat hij nog een en ander gaat uitzoeken. Als hij weer contact opneemt met Ruud laat hij weten dat hij in de regels van zijn gemeente toch ruimte ziet voor uitzonderingen. Hij gaat Kishan en Pooja meteen bellen. Uiteindelijk krijgen zij alsnog het gewenste briefadres voor een jaar. Nu kunnen ze met een gerust hart op reis.

Al sinds 2016 vraag ik de overheid om aandacht voor de problemen met de Basisregistratie Personen (BRP) en briefadressen. Want als je geen briefadres hebt, kan dat tot veel problemen leiden. Je kunt dan bijvoorbeeld geen voorzieningen aanvragen zoals toeslagen. Gelukkig zijn gemeenten sinds januari 2022 verplicht een briefadres te geven als het de aanvrager niet lukt dit zelf probleemloos te regelen met bijvoorbeeld vrienden of familie. Toch krijg ik nog regelmatig klachten van mensen die in de problemen komen doordat hun gemeente geen briefadres wil geven. Ik blijf dus aandacht vragen voor dit probleem zodat er een passende oplossing komt.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u de gemeente? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.