’Onderwijsniveau daalt in Nederland’

Ik heb de stellige indruk dat de eisen daar toch wat hoger liggen dan in Nederland. Juist in deze tijd moeten we niet tornen aan het niveau, dit wordt echt een generatie die een armzalig niveau haalt. Een niveau dat al enige jaren achter blijft bij onze buurlanden. Ik ben bang dat we qua kennisniveau snel voorbijgestreefd worden. Juist nu moet onze demmissionaire minister van Onderwijs zijn rug recht houden, door de leerkrachten te waarderen en niet alleen met complimenten maar ook met daden en eisen stellen.

Laurens Schutgens, Heerlen