Bonden: ’Zonder die schreeuwers zijn we gewoon slaven…”

Om maar met het eerste verwijt te beginnen (’ouderwets’): niet iedereen heeft het idee dat de bonden voor de huidige werknemer net zo hard knokken als voor – laten we zeggen – de babyboomers.

De Ware Christen bijvoorbeeld zit dat behoorlijk dwars: „Babyboomers studeerden gratis tot 35 jaar en gingen met 55 met pensioen. Allemaal geregeld door de vakbonden. Probleem is dat vakbonden korte termijn denken en niet in de toekomst. Wanneer de babyboomers volledig hadden deelgenomen aan het proces waren we een rijk land geweest met welvaart zodat iedereen met pensioen kan op 65. Vakbondsleden zijn matennaaiers.”

En dan met name de bestuurders, zegt Wewetenhetechtnietmeer: „Was het niet FNV-voorzitter Agnes Jongerius die een aantal jaren geleden instemde met het loslaten van de 65-pensioengrens? Als beloning heeft zij een goed betaalde baan als Europarlementariër voor de PvdA in Brussel met een daarbij riante pensioenregeling voor haarzelf. Stemmend Nederland is erg kort van memorie, maar dat is bekend.”

Ook AnthonyR heeft het wel gehad met de bonden: „Een vakbond is niet meer van deze tijd - te links georiënteerd - en kost de maatschappij alleen maar handenvol geld.”

En hoe komt dat? Nou, zegt Karel 1955, ze zijn gewoon te klein: „De FNV is een links activistenclubje geworden, dat de verkeerde mensen schade toebrengt door te gaan staken, waar de gewone mensen de dupe van zijn. En dat terwijl de bond degene die hier verantwoordelijk voor is, niet durft aan te pakken. Dat zijn namelijk die lui in Den Haag. Dus FNV: Als als je lef hebt ga je bij de ministers protesteren en ga je niet de onschuldige mensen keer op keer liggen vervelen.”

Ook Alex Duiker ziet het einde van de vakorganisaties liever vandaag dan morgen komen: „De vakbonden vertegenwoordigen een zeer klein deel van werkend Nederland en hebben veel te veel invloed gebaseerd op het verleden. Om een staking van het landelijke ov te organiseren voor betere pensioenen, terwijl een groot deel van deze stakers alleen maar AOW zal ontvangen is buiten proporties. De vakbonden zijn verleden tijd en per jaar zal het ledenaantal krimpen en dat is maar goed ook, want wij leven inmiddels in een totaal andere wereld waarin vakbonden alleen maar obstakels zijn!”

Goed, maar waarom hebben de bonden dan nog invloed? Nou, zegt Johan van der man: „Als ze er niet waren geweest, waren we nu veel slechter af. Maar het probleem van de bonden is: ze zijn niet met hun tijd meegegaan en dat wreekt zich. (..) Op mijn werk zie ik ze alleen met de OR-verkiezingen of als er cao-onderhandelingen zijn. Verder zie en hoor ik ze nooit. En als dit bij meer werkgevers zo is, dan moeten ze niet zeuren dat er steeds minder mensen lid zijn.”

Ingenlioe heeft het allemaal uitgerekend: „Zonder vakbonden heeft marktwerking vrij spel en zullen de lonen al helemaal niet meer stijgen. De kosten van levensonderhoud stijgen twee keer zo snel als de lonen. Helaas is zijn de vakbonden nog harder nodig dan menigeen beseft!”

Daar zit dus de crux, zegt ook ***FeekNieuws*** (what’s in a name…): „Als vakbonden het niet voor je opnemen, wie doet het dan? We leven niet in een ideale wereld waar werkgevers uit zich zelf mooie arbeidsvoorwaarden voor je scheppen. Vakbonden beschikken over kundigheid en onderhandelaars... Vergeet één ding niet, met zijn allen zijn we de vakbond!”

Op die lijn denkt ook Adrieb741: „De vakbonden hebben er voor gezorgd dat wij geen slaven van het bedrijfsleven meer zijn, letterlijk. Een groot deel van de voordelen die werknemers hier hebben in vergelijking met anderen (Azië, Afrika) is aan de bonden te danken. Zodra er geen bonden meer zijn, zal het bedrijfsleven opnieuw proberen de werknemers zoveel mogelijk te knechten. Dat veel mensen geen lid meer zijn komt door de individualisering, geen sociaal gevoel meer. En dat is eigenlijk nog veel erger.”

Dus, wat moeten we met die kliek? Janvan75 zegt: houden! „Je moet je niet voorstellen dat er geen vakbonden zijn die het voor je opnemen. Dan neemt de slavernij weer toe!”