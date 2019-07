’L’amour’ in de zomer van 1976

Na reparatie in Amsterdam besloten we nog een week naar Friesland te gaan. Op de camping stonden we naast twee Françaises. De zon bleef onophoudelijk schijnen, warm was het, ’s avonds broeierig. Ideale cocktail voor ’l’amour’. Nu, 43 jaar later, zijn we nog steeds samen en hebben we mooie kinderen. Het is een succesverhaal, een romance zonder weerga. De zomer van 1977, die ik als god in Frankrijk doorbracht, was al net zo prachtig. Stel dat het in 1976 niet zo warm was geweest en het kunstgebit van Jacobus perfect had gezeten.... Ik moet er niet aan denken...

Peter Schrijnders