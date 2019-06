’Het ontbreekt aan veiligheid’

Het veroordelen van andersgezinden gebeurt elke dag en groepen mensen die een bepaald hoofddeksel dragen worden openlijk bedreigd. Daarnaast is onze regering bezig met het doordrijven van een zinloze en miljarden verslindend project met betrekking tot het milieu. Onze toekomst en de toekomst van onze kinderen is gebaat bij een veilige omgeving, daar ontbreekt het nu nog aan. Het lijkt er zelfs op dat we momenteel in een nieuwe oorlog worden gemanoeuvreerd met bijvoorbeeld Iran. Laten we daar extra alert op zijn.

Peter Borst, Beverwijk