Brief 1 ’Klavers optreden dieptepunt’

De heer Klaver laat zich hier zien als een dictatoriale onbenul die gespeend is van enige kennis over de parlementaire geschiedenis. Nog steeds staat in onze Grondwet dat ieder parlementslid geacht wordt te spreken zonder last of ruggenspraak. De wurgende en zeer ondemocratische fractiediscipline staat hier echter haaks op. Het is hoog tijd dat dit pedante, onbenullige kereltje zelf opstapt.

Je mag kritisch denken over Forum voor Democratie, maar Henk Otten toont zich wel een parlementaire heer en Thierry Baudet gunt hem na alle tumult wel zijn zetel in de Eerste Kamer.

Bram Casteleijn,

Aardenburg

