Brief 3 ’Klaver duldt geen tegenspraak’

Andere partijen verwijten dat zij ondemocratisch zijn en ondertussen de communistische genen van GroenLinks op misleidende wijze laten zien. Met demagogische verhalen en een populistisch optreden haalt Klaver jongeren over zich aan zijn partij te binden. Iedereen vergeet dat GroenLinks de smeltkroes is van de voormalige communistische partij, CPN, pacifistisch socialistische partij, PSP en de partij voor pacifistische radicalen, PPR. De harde acties en het algemene verzet door GroenLinks worden op sluwe wijze gemaskeerd door indirecte deelname aan verzetsacties. Het ultra linkse uiterlijk van de leden van weleer is ingeruild voor kostuums en beschaafde kleding door de vrouwelijke leden. De triviale standpunten zijn commercieel verpakt en hordes jongeren lopen er blindelings achteraan. Het moment van de echte waarheid is een kwestie van tijd.

B. Huisman

